* "Patologia de iarba verde a aparut deja, dar au aparut si accidentarile suferite in timpul practicarii unor activitati sportive. Astfel, a crescut numarul pacientilor care au suferit traume. Totodata, avem si cazuri de copii care au fost muscati de capuse, acestea au inceput sa apara din luna aprilie si vor continua sa soseasca, la fel ca in fiecare an, pana in luna noiembrie", sustine dr. Solange Rosu, de la Spitalul de Pediatrie IasiSezonul cald aduce foarte multe provocari pentru medici. ... citeste toata stirea