Creste numarul cazurilor de gripa

din cele 7.398 cazuri de gripa clinica inregistrate la nivel national in ultima saptamana, cele mai multe au fost raportate in municipiul Bucuresti (1.181) si in judetele Cluj (911), Brasov (556) si Iasi (412)Incidenta infectiilor respiratorii, in saptamana 5 - 11 februarie, a depasit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, dar cu un trend usor descrescator fata de saptamanile anterioare, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica.INSP arata ca activitatea gripala a ... citește toată știrea