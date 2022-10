Creste numarul de infectari in Iasi

In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 18 cazuri noi de coronavirus, in crestere fata de ziua precedenta, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Dintre cazurile confirmate pozitiv si internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 13 externari si 8 internari.In judetul Iasi, in ultimele 24 de ore nu s-au inregistrat decese in randul persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, numarul total de decese fiind de 2.511. Referitor la solicitarile de testare ... citeste toata stirea