Creste numarul iesenilor inselati de Bismobil Kitchen. 70 de sesizari la Politie pana acum

Creste, cu fiecare zi, numarul plangerilor depuse la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi de catre clientii Bismobil Kitchen. Daca la jumatatea lunii politia economica primise 41 de sesizari in acest caz, intre timp alti 30 de reclamanti care s-au simtit inselati de afacerea cu mobila de bucatarie au depus plangeri, ceea ce face ca in acest moment, in judetul Iasi, numarul sesizarilor sa fie de peste 70."Politia economica din Iasi continua cercetarile in acest dosar, sunt peste 70 de ... citeste toata stirea