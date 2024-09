Creste oferta de lucru din comert. Se apropie Sarbatorile Iasului

* in rest, putine modificari fata de saptamana trecuta * absolventii de facultate, dar si necalificatii, au de unde alege * constructiile raman angajatorul majoritar * nimic in asigurari, agricultura si sanatate * mai multe posturi in EuropaPutine modificari fata de saptamana trecuta, in centralizatorul remis de catre AJOFM Iasi, miercuri, 25 septembrie a.c. Per ansamblu, usoara crestere a numarului de posturi disponibile (985/983), principala contributie avand-o comertul (22/16). Se apropie ... citește toată știrea