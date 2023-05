Firma prin care dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu controleaza Hotelul Pleiada din Iasi, MCM Boutique Resort, aproape ca si-a triplat afacerile in anul 2022, ajungand la 15,8 milioane de lei, fata de 5,5 milioane de lei in anul 2021.Este cea mai buna cifra de afaceri inregistrata de la infiintarea societatii in anul 2005 incoace. Insa, un salt spectaculos in ceea ce priveste afacerile se remarca in anul 2019, cand MCM Boutique Resort a raportat o cifra de afaceri de 10 milioane de lei, ... citeste toata stirea