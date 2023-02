Crestere majora a numarului de persoane muscate de animale domestice si salbatice. 17 focare de rabie in Iasi

Persoanele care ajung la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi pentru a primi consultatie de specialitate si tratament antirabic este intr-o continua crestere.Conform managerului unitatii medicale, dr. Florin Rosu, au fost peste 200 de cazuri mai multe in 2022 fata de 2021. In mod concret, in 2021 personalul medical a tratat 983 de persoane care au fost muscate de animale domestice sau salbatice, in timp ce in 2022 numarul acestora a crescut la peste 1.200.A crescut ... citeste toata stirea