Crima bizara, comisa de un adolescent

Andrei C. e minor, are doar 17 ani si sta, de pe 13 octombrie 2024, in arestul preventiv. E inculpat pentru savarsirea infractiunii de omor, iar dosarul sau tocmai a trecut de camera preliminara.Crima e de-a dreptul bizara, comis mai mult din imprudenta. Adolescentul s-a intalnit din intamplare cu consateanul G.P. chiar pe podul numit de localnici "Iepuroi". Conflictul a izbucnit instantaneu, pe motiv de prioritate de trecere. G.P. pretindea ca el, fiind mai in varsta, trebuie sa traverseze ... citește toată știrea