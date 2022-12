Crima conjugala: fost politist, condamnat la 15 ani de puscarie pentru o grozavie infioratoare. Totul a pornit de la spalatul vaselor

Un fost politist de frontiera si-a ucis in bataie fosta sotie. El a fost condamnat luni, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. Pedeapsa a fost relativ usoara in comparatie cu prevederile Codului Penal. Daca sentinta va fi confirmata de Curtea de Apel, ea va reprezenta punctul final al unei drame care a socat opinia publica ieseana anul trecut.Iorgu Acsinte a lucrat in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora pana in 2017, cand s-a pensionat. Avea doi copii, ambii angajati in ... citeste toata stirea