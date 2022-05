Crima conjugala infioratoare: a pus capat disputei cu sotia taindu-i gatul prin somn

Un iesean a pus capat scandalurilor permanente cu iubita sa, ucigand-o. Barbatul a fost prezentat magistratilor Tribunalului cu propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Propunerea a fost aprobata, iar contestatia inaintata de suspect in fata Curtii de Apel a fost respinsa. Barbatul va ramane in stare de arest cel putin pana pe 11 iunie.Mitrut Mihaila este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunal ca in dimineata zilei de 10 mai si-ar fi ucis concubina in ... citeste toata stirea