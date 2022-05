Crima de la o sorbitura de ulei de drujba

Ion Stan (32 de ani) din satul Sarbi, comuna Banca, judetul Vaslui a ajuns sa infunde puscaria si e pus sa plateasca despagubiri de 20.000 euro dupa un episod de o stupizenie rar intalnita. Nefericita intamplare a avut loc in ziua de 16 octombrie 2021, pe la orele pranzului. Tanarul statea la terasa barului din sat, contempland sticla cu bere din fata sa. La un moment dat, in zona a aparut un individ ce tinea in mana un bidon cu ulei pentru drujba. Lui Stan i s-a parut mult mai tentant acest ... citeste toata stirea