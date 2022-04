: Crima de Paste: femeie omorata cu 40 de lovituri de par

O femeie de 42 de ani din Cotnari a fost omorata cu salbaticie cu un par de catre un vecin, in timpul unei betii crunte. Omorul a avut avut loc in noaptea de 23 spre 24 aprilie, in satul Carjoaia, din comuna Cotnari.Doi frati si o vecina au "incins" o bauta spre seara, acestia consumand litri intregi de rachiu. La un moment dat, Ioan Zaharia, in varsta de 51 de ani, gazda, a inceput sa se certe cu fratele sau si cu femeia, iar primul a pus mana pe un ... citeste toata stirea