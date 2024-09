Crima la Ciohorani

Un barbat in varsta de 53 de ani a fost arestat preventiv sub acuzatia de omor. Oamenii legii il acuza ca a injunghiat o persoana pe o strada din localitatea Ciohorani.Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi spun ca agresiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, iar victima ar fi murit sambata, din cauza ranilor grave suferite. "Prin ordonanta din 28 septembrie s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul B.D. pentru savarsirea infractiunii de ... citește toată știrea