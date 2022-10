Crima si jaf pentru pensia de 800 lei. Ieseanca ucisa in apartament de sotul femeii de serviciu

O ieseanca a fost ucisa pentru banii de pensie. Faptasul a fost condamnat la sfarsitul saptamanii trecute, la nici opt luni de la comiterea faptei. Cei 780 de lei jefuiti de la batrana il vor costa 12 ani de libertate.In varsta de 85 de ani, Paraschiva C. locuia la parterul unui bloc de pe strada Bradului, in Nicolina I. In apartament se putea intra prin casa scarii, dar si prin spate, avand o usa metalica prin care se putea ajunge in balcon, iar de acolo in bucatarie.Aceasta a doua usa a ... citeste toata stirea