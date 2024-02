Crima si sinucidere, din gelozie, la Helesteni

Un barbat gelos pe fosta iubita i-a atacat pe aceasta si pe noul ei concubin noaptea trecuta.Barbatul de 37 de ani a intrat peste ei in casa si l-a injunghiat in mod repetat pe celalalt barbat. In casa se afla si copilul de 2 ani al femeii.Incercand sa se salveze, victima a fugit, dar s-a prabusit intr-o balta de sange, la cateva sute de metri distanta.Intre timp, atacatorul a mers in curtea fostei sale iubite si s-a spanzurat de un copac. "La data de 28.02.2024, ora 03.40, procurorii din ... citește toată știrea