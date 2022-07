Criminalistii ieseni din domeniul economic, pregatiti cu ajutorul fondurilor UE

Politia Romana, prin Institutul National de Criminalistica, deruleaza in aceasta perioada proiectul ‚,Schimb de cunostinte si bune practici intre actorii relevanti de la nivel national si international implicati in lupta impotriva infractiunilor financiare ce afecteaza bugetul UE".Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin Programul Hercule III 2020 - Componenta Conferinte, ateliere de lucru si seminarii, derulandu-se in perioada ianuarie 2021 - septembrie 2022 si are un buget de ... citeste toata stirea