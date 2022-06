Cristian Mungiu se-ntoarce acasa cu ultima productie pentru care fost aplaudat la Festivalul de la Cannes

Cel mai nou film al regizorului nascut la Iasi spune o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman in fata realitatilor care il surprind, despre relatia cu celalalt si despre felul in care ne raportam cu totii astazi la un viitor nelinistitor. Cristian Mungiu se-ntoarce acasa, la Iasi, cu ultima productie pentru care fost aplaudat la Festivalul International de Film de la Cannes. Filmul R.M.N. va avea doua proiectii speciale in prezenta echipei la Cinematograful Ateneu din ... citeste toata stirea