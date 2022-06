Cristian Tudor Popescu, la Iasi: isi lanseaza noul volum "Dumnezeu nu e mort"

Gazetarul si scriitorul Cristian Tudor Popescu vine miercuri, 29 iunie, la Iasi, pentru a-si lansa noul volum: "Dumnezeu nu e mort. Interceptari. Note informative".Aceasta a fost cartea cea mai bine vanduta a Editurii Polirom la editia care tocmai s-a terminat a targului Bookfest. Intalnirea are loc la Palas Mall, in Sala Vivaldi, pe terasa, la etajul al II-lea, de la ora 19.00, iar evenimentul il va avea drept gaza pe Catalin Sava. In volumul sau, Cristian Tudor Popescu evoca mai multe ... citeste toata stirea