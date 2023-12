O criza de gelozie gratuita l-ar fi putut trimite pe un iesean in spatele gratiilor. El l-a lovit cu pumnul si amenintat cu un cutit pe un pasager dintr-un autobuz, avand impresia ca acesta este prea familiar cu prietena sa. In instanta, a incercat sa explice ca arma era doar de jucarie, dar nu a fost crezut.Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 10 mai, intr-un autobuz care circula pe traseul 47, Rond Dacia - Tatarasi Sud. G.L. plecase din Dacia, asezandu-se pe unul dintre cele patru ... citeste toata stirea