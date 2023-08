Cantareata Andreea Banica s-a infuriat pe modul in care a fost nevoita sa se descurce pe Aeroportul Iasi dupa ce a aterizat aici. S-a plans ca a fost pusa sa-si care singura bagajele si a fost nevoita sa urce la ingramadeala in autobuz. Cu aceasta ocazie ea a amintit de un alt episod petrecut tot pe Aeroportul Iasi unde sutine ca "a fost pipaita" pe sani. Va redam postarea ei de pe Instastory:"Este ireal!!! Sunt multi nestiutori ca mine in acest autobuz. Nici macar nu stiu unde ne duce... ... citeste toata stirea