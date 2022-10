Criza lemnului de foc. Deputatul Marius Ostaficiuc: "Opriti specula!" (P)

PSD sustine in continuare proiectul privind plafonarea pretului lemnului de foc pentru sprijinirea populatiei vulnerabile. Social democratii sustin in continuare proiectul ce duce la protejarea populatiei de majorarea pretului la materialul lemnos, tocmai pentru a limita un potential haos in domeniu, partidul solicitand explicatii pentru nemultumirile aparute la nivelul populatiei dupa disparitia materiei prime din depozitele Romsilva.Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca plafonarea ... citeste toata stirea