CTP Iasi, puternic afectata de pandemie!

Daca, in 2018, compania reusea sa vanda bilete si abonamente in suma totala de 44 milioane lei, in 2021 suma a scazut la 32 milioane lei * chiar si asa, societatea i;i propune pentru anul in curs un profit sigur, urmand sa isi rentabilizeze cheltuielile prin majorarea veniturilor obtinute din prestari servicii si diminuarea cheltuielilor * nu sunt excluse majorari de tarife la bilete si abonamente, dar si aparitia pe strazile din Iasi a primelor autobuze electriceCompania de Transport Public ... citeste toata stirea