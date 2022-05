CTP Iasi scolarizeaza vatmani

Cei care urmeaza aceste cursuri vor incheia contract de scolarizare cu obligatia de a lucra minim 5 ani in profesia pentru care se califica altfel vor avea valoarea scolarizariiCompania de Transport Public (CTP) Iasi anunta recrutarea in data de 12 mai 2022, a candidatilor in vederea scolarizarii in meseria de vatman. Persoanele interesate sa obtina permis categoria Tv pot depune solicitarile insotite de CV si xerocopii dupa urmatoarele documente: carte de identitate, permis de conducere, ... citeste toata stirea