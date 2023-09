Timp de doua zile, iesenii au fost invitati "La plimbare cu tramvaiele de altadata", o inititiva derulata sub egida "Saptamanii Europeane a Mobilitatii", dar si cu cele noi, achizitionate de la Pesa si Bozankaya.Vagoanele istorice AEG si ITB au iesit in circulatie sambata intre orele 12:00-17:00, cu plecare din Rondul Targu Cucu. Tramvaiul AEG a circulat pe traseul Targu Cucu - Copou, iar tramvaiul ITB pe traseul Targu Cucu - Palatul Culturii - Podu Ros - Baza 3, cu oprire in fiecare statie. ... citeste toata stirea