O firma oradeana va efectua lucrari de reparatii in ampriza cailor de rulare pentru tramvaie. In acest sens, operatorul local de transport public (CTP) a semnat recent un contract cu o valoare de 4,5 milioane lei, conform informatiilor din sistemul national de achizitii publice.Lucrarile presupun refacerea sistemului sistemului rutier in ampriza liniilor de tramvaie, prin refacerea stratului de uzura de la imbinarea sinelor cu suportul carosabil. In acelasi timp, vor fi refacute rosturile din ... citeste toata stirea