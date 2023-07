Primaria va concesiona din nou sistemul de termoficare. Succesul unui astfel de proiect va fi influentat in mod decisiv de nivelul investitiilor care va fi realizat in primii ani de contract.In lipsa acestor investitii, sistemul va genera pierderi financiare atat Primariei, cat si viitorului concesionar. Un studiu de oportunitate realizat la comanda institutiei arata ca, in orice scenariu (gestiune directa a sistemului de Primarie sau gestiune delegata), rezultatele financiare in primii ani ... citeste toata stirea