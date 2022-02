"Cu Dumnezeu, impreuna, pentru Maria - Rebeca si Andreea - Stefania!"

Totul a inceput in anul2005,cand parintele Dan Damaschin avea doar "37 de Grauncioare" , asa cum ii place sa le spuna copiilor pe care ii are in grija. Faptele bune s-au strans, iar acum, in2022, parintele a ajutat nu mai putin de10.000 de Grauncioare.Cu haine, mancare, rechizite, lemne si chiar locuinte pentru cei nevoiasi.Usor nu a fost, spune parintele, insa cu ajutorul oamenilor cu suflet mare din tara si strainatate, visele multor copii au devenit realitate.Am inceput de la 37 ... citeste toata stirea