Cu masina in gard, un fost politist la Rutiera a refuzat sa sufle in aparatul etilotest

Un politist in rezerva, in prezent patron de local, a fost prins beat crita la volan. Virgil Carp, conducea duminica dimineata un autovehicul dinspre Barnova catre Iasi si a lovit un gard, apoi, un stalp. Un sofer a sunat la 112, iar politia din Barnova a ajuns la fata locului. Politistul pensionat a negat ca ar fi fost la volan."La data de 17 aprilie, in jurul orei 6.00, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca un auto a acrosat gardul unei locuinte, iar apoi, un stalp din beton. ... citeste toata stirea