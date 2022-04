Cu o alcoolemie de coma, un iesean a ajuns cu masina in curtea unei fabrici din zona industriala

Dupa ce si-a inecat in alcool necazul de a fi fost parasit, un iesean a plecat in cautarea sotiei infidele. Drumul i s-a oprit in curtea unei statii de ciment, dupa ce a spart gardul cu autoturismul. Desi doar norocul facuse ca accidentul sa nu produca victime, judecatorii s-au aratat ingaduitori.Pe 2 iulie 2017, Gheorghita Radu a aflat ca sotia il parasise. De necaz, a baut pana seara, de unul singur, trei litri de vin. A doua zi, in jurul orei 4.00, s-a hotarat sa plece in cautarea sotiei. ... citeste toata stirea