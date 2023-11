Un gainar din Coarnele Caprei a fost iertat de judecatori. "Abonat" la gainile si ratele vecinilor, hotul a fost prins in flagrant de un satean. Lipsa antecedentelor penale si faptul ca nici pagubitii nu si-au batut capul cu el i-au convins pe judecatori sa-i mai dea o sansa.Un prim furt retinut de anchetatori a fost comis de Ionut Cucu in noaptea de 8/9 februarie, impreuna cu un minor. In timp de pustiul pazea zona, Cucu a intrat in curtea unei satence, iar din poiata a furat opt gaini si un ... citeste toata stirea