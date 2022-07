Cui i-e frica de recensamant? Iasul, sub media pe tara. Cand vei fi vizitat acasa

Completarea in teren a chestionarelor merge mai greu decat autorecenzarea. Cei care nu si-au verificat chestionarele in prima etapa sunt reticenti la vizita recenzorilor, dar sunt mai numeroase cazurile in care acestia din urma nu gasesc pe nimeni la adresa.La sfarsitul saptamanii viitoare se va incheia Recensamantul Populatiei si Locuintelor, procedura declansata in martie. Totusi, lucrurile nu merg asa cum ar trebui, iar stadiul "numaratorii nationale" este mult in urma fata de nivelul ... citeste toata stirea