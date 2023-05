Cercetata pentru dare de mita, o femeie din Valea Seaca a incheiat un acord cu procurorii. Ca urmare, a fost trimisa in judecata inaintea celei care i-a luat banii si a fost deja condamnata, pe cand procesul principal abia s-a urnit.Functionara in cadrul Registraturii primariei Pascani, Monica Oneata a fost retinuta in iunie anul trecut, fiind acuzata de trafic de influenta in forma continuata. Ea a fost acuzata de procurorii DNA ca in perioada 2010-2021 ar fi primit in total aproape 28.000 ... citeste toata stirea