Culorile vietii. Expozitie de fotografie - Marius Florescu

Ateneul National din Iasi invita publicul la vernisajul expozitiei de fotografie "Culorile vietii". Evenimentul va avea loc marti, 24 mai, cu incepere de la ora 18:00, in Galeria Veche a Ateneului, si se va desfasura in prezenta artistului fotograf Marius Florescu.Expozitia reuneste 25 de lucrari, in care artistul isi propune sa transpuna o linie a frumusetii umane. Cu un palmares international impresionant, printre care expozitii la Muzeul Luvru din Paris, New York sau Viena, artistul este ... citeste toata stirea