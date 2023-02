Cultivau cannabis la Iasi cot la cot cu socrii mici: unii scapa, altii ajung dupa gratii. Tripletii nascuti le-au adus noroc

Un cuplu de cultivatori de cannabis a scapat de inchisoare, judecatorii luand in calcul si tripletii nascuti in timpul procesului. Socrul mic va ajunge insa dupa gratii, pentru ca nu s-a multumit sa aiba grija de canepa, ci a mai si importat marfa din Olanda. La perchezitiile facute de DIICOT se "recoltasera" aproape 10 kg de cannabis.Constantin Mares si-a inceput cariera de mic fermier in primavara lui 2021, cand si-a procurat din strainatate 600 de seminte de canepa. O parte le-a plantat ... citeste toata stirea