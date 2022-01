Cultura prin sport, maraton pentru bibliotecile rurale. Donata carti si ajuta copiii de la sate

Ultra Running Mag este noul proiect sustinut de Asociatiei Kre@tivIS, derulat in parteneriat cu Asociatia Magii Padurilor si dedicat educatiei si copiilor. In cadrul acestui proiect, reprezentantul Asociatiei Magii Padurilor, Daniel Dascalescu, si-a propus sa alerge zilnic, timp de trei luni, cate 42 de kilometri, scopul fiind o colecta generoasa de carte pentru Bibliotecile Kre@tivIS. In esenta, este un proiect de cultura prin sport, care se va incheia cu donatii de carte. "Tot timpul ideea ... citeste toata stirea