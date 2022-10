Cum a ajuns dupa gratii un talhar recidivist: victima l-a gasit pe Facebook

Dupa ce si-a dus copilul la scoala, un iesean s-a gandit sa fure ceva. A insfacat telefonul unei femei care tocmai dadea sa se urce intr-un autobuz si a fugit. Politistii l-au identificat imediat, pentru ca ii cazusera din buzunar doua carduri bancare. L-au ridicat direct de acasa, iar judecatorii l-au trimis direct in inchisoare.Conform declaratiilor date ulterior politistilor, in dimineata zilei de 10 februarie, Robert Pirvan si-a dus la scoala baiatul in varsta de 8 ani, in Tatarasi. Dupa ... citeste toata stirea