Cum a ajuns un tata din Iasi sa ii ceara fiului sau, in instanta, banii pe care i-a dat pentru facultate

Un barbat din Iasi si-a dat fiul in judecata si i-a cerut inapoi banii dati pentru facultate dupa ce a aflat ca fiul nu s-a tinut de cuvant.Procesul intre cei doi barbati, tata si fiu, a inceput la Judecatoria Iasi, si acum a ajuns in etapa de recurs, la Curtea de Apel.Tatal si-a dat fiul in judecata pentru pensia alimentara la care o alta instanta il obligase pentru ca baiatul sa isi continue studiile la ... citește toată știrea