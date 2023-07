Un iesean a fost batut de un pietar din Targu Frumos cu care nu se intelesese ce mere sa cumpere. Agresorul a scapat ieftin, primind o simpla amenda penala.V.P. mersese la piata din Targu Frumos pe 20 februarie 2021, in jurul pranzului. S-a oprit in dreptul unei tonete, vrand sa cumpere mere. Voia sa-si aleaga dintre merele de pe taraba, dar precupeata i-a spus ca acelea nu sunt de vanzare, oferindu-i altele. Intre cei doi a izbucnit un conflict verbal, iar precupeata si-a chemat sotul in ... citeste toata stirea