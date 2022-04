Cum a evoluat populatia Iasului in ultimii 160 de ani

De la Unirea Principatelor si pana astazi s-au facut 14 recensaminte. Primele date oficiale rezultate in urma unui recensamant efectuat pe teritoriul Romaniei indicau o populatie de 3,86 de milioane de locuitori. A fost in anul 1859. Muntenia era locuita de 2,4 milioane de oameni, iar Moldova, de numai 1,46 de milioane - arata datele respective, puse insa sub semnul intrebarii de urmatoarele evaluari ale populatiei.Un recensamant organizat pe baze stiintifice a fost efectuat abia in 1899, ... citeste toata stirea