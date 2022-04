Cum a explodat productia de bere artizanala la Iasi. Medicii si IT-istii, printre cei mai inventivi

Dupa Bucuresti, disputam locul al doilea cu Clujul, si sunt opinii avizate ca am sta mai bine. La nivel national sunt in jur de 70 de producatori de bere "craft", iar 6 sunt din Iasi.Un chirurg a fost cel care a facut ca Iasul sa aiba prima sa berarie, pentru bolnavii de la Spitalul Sf. Spiridon. In 1786, Johann Golzdric Herlitz, chirurg la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, ii solicita domnului Moldovei, Alexandru Mavrocordat ingaduinta de a permite "tot pe acel loc de langa Bahluiu, sa faca si ... citeste toata stirea