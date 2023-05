Se ocupa de dirigentia santierului A7 intre Focsani si Bacau. "N-am luat nici 5 bani pana acum, pentru ca nu sunt fonduri", ne-a spus Ovidiu Laicu. Licitatiile pentru desemnarea supervizorilor lucrarii sunt in derulare, insa la CNAIR nu se stie cu certitudine daca pana atunci activitatea de consultanta poate fi indeplinita la nivelul sefilor Regionalelor de drumuri nationale."Sunt diriginte de santier autorizat, sunt expert in drumuri si nu am incalcat cu nimic contractul colectiv de munca", ... citeste toata stirea