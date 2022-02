Cum a fost fentata legea la angajarea lui Fermesanu la Opera. Exemplu din 2019 si ce spune Ministerul Culturii

"Ziarul de Iasi" a consultat mai multi specialisti in angajarile in domeniul public si membri cu vechime in cadrul Ministerului Culturii, in cazul angajarii tenorului Andrei Fermesanu la Opera Nationala Romana din Iasi, pe care acum o conduce in calitatea de manager interimar. Din toate informatiile puse cap la cap pana acum rezulta faptul ca nu a fost emisa nicio derogare in anii 2011-2014 din partea Ministerului Culturii, pentru ca tenorul Andrei Fermesanu sa fie angajat cu studii de ... citeste toata stirea