Cum a furat un vasluian 90.000 de euro spargand camere in hotelurile din Viena

Un vasluian i-a bagat in sperieti pe hotelierii austrieci printr-o serie de spargeri date in camerele din care turistii erau iesiti. Hotul fura doar bani, reusind sa obtina, in sapte spargeri, peste 90.000 de euro.George Chiper a actionat in perioada septembrie 2021 - februarie 2022, atacand hoteluri din Viena si statiunea Kitzbuhel. Patrundea in camere folosind o unealta speciala pentru fortarea usilor, o asa-numita "undito pentru clante". Apoi, gaurea seifurile din camere si sustragea ... citeste toata stirea