Cum a scapat un iesean si de amenda de 20.000 lei transformata in munca in folosul comunitatii, si de munca? Sentinta bizara la Iasi

Autoritatile publice nu pot gasi o solutie in cazul unui iesean care a incasat o amenda. Aceasta a fost transformata in munca neremunerata in folosul comunitatii, dar decizia nu a putut fi pusa in aplicare. Primaria a cerut judecatorilor sa preschimbe munca din nou in amenda, pentru a incerca totusi sa o incaseze. Nu s-a putut.In aprilie 2016, Judecatoria ieseana aprobase solicitarea Primariei de transformare a unei amenzi de 20.000 lei aplicata lui Maricel F. in munca neremunerata in folosul ... citește toată știrea