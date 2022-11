Cum a scapat un partid iesean cu trei membri de o amenda de 50.000 de lei data de Autoritatea Electorala

Un partid cu trei membri a primit o amenda drastica pentru ca nu si-a depus declaratiile financiare impuse de lege. In fata judecatorilor, reprezentantii formatiunii politice au cerut scutirea de la plata, avand in vedere faptul ca partidul oricum nu functiona, iar ei se gandeau sa-l desfiinteze.Partidul Fapta a fost inregistrat de Tribunalul Bucuresti in martie 2016, avandu-i ca membri fondatori pe Sorin Balanescu, Dumitru Bucur si Catalin Anechitoaei. Partidul isi avea teoretic sediul in ... citeste toata stirea