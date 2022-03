Cum afecteaza pandemia si razboiul psihicul uman. Excesul de informatii poate duce la tulburari ale mintii

Experientele traumatice si excesul de informatii in perioade de pandemie sau de razboi pot duce la depresie si mai apoi la anxietate, abuz de droguri sau alcool. Stresul suplimentar la care ne-a supus pandemia din ultimii doi ani a readus in centrul atentiei problema suferintelor psihice, iar acum, acestea continua cu stresul creat de razboiul din Ucraina. Stresul biologic, initial descris sub numele de sindrom general de adaptare (SGA), comporta trei faze: reactia de alarma, stadiul de ... citeste toata stirea