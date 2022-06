Cum am ajuns sa fim cei mai pro-rusi din regiune? (P)

Un sondaj ECFR (European Council on Foreign Relations) ii arata pe romani ca fiind una dintre cele mai... pro-ruse natiuni din regiune, iar la nivel european integrandu-ne in randul unor tari cu sentimente asemanatoare precum Italia sau Germania. Pe scurt, majoritatea romanilor cred ca Guvernul e prea concentrat pe ajutorarea Ucrainei si dorim o rezolva cat mai rapida a conflictului.Nu putem nega ca propaganda ruseasca beneficiaza de o sleahta consistenta de idioti utili in Romania. Din ... citeste toata stirea