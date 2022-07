Cum arata Baia Publica de la Iasi. Oamenii nevoiasi vor avea la dispozitie dusuri si masini de spalat

Cateva sute de ieseni cu probleme financiare vor putea folosi Baia Publica, unde vor gasi dusuri, masini de spalat si produse de igiena. In prima saptamana a lunii iulie, la Iasi a fost inaugurata Baia Publica Municipala, amenajata pe o suprafata de circa 200 de metri patrati, in incinta unui fost punct termic din cartierul Dacia. Noul spatiu include dusuri si masini de spalat pe care persoanele vulnerabile, cu situatii materiale dificile, le pot folosi in mod gratuit, astfel incat sa ... citeste toata stirea