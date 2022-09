Reprezentantii Asociatiei WORLDSTREET au parcurs drumul in cursul acestei saptamani. Ne-am bucurat ca firma care modernizeaza drumul a asezat stratul de asfalt nou, dupa un an de zile in care soferii si-au distrus masinile pe soseaua decapata.De la Targu Frumos pana la intersectia cu drumul catre Scobinti, se circula lin, ... citeste toata stirea