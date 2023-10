Intre 4 si 6 octombrie 2023, o delegatie a Autoritatii pentru Reforma (ARF) a examinat in Polonia procesul de fabricatie a ramelor electrice Alstom, care urmeaza sa ajunga in depourile CFR Calatori.Un capitol important al vizitei tehnice l-a constituit stabilirea calendarului de livrare, autorizare si testare a vehiculelor. Primele garnituri ar fi trebuit sa ajunga in Romania inca din vara acestui an. Se preconizeaza ca, pe data de 25 noiembrie 2023, firma Alstom sa livreze catre Romania ... citeste toata stirea